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OPEC Petrol Sepeti 54,39 dolar/varil oldu

OPEC Petrol Sepeti dün 0,55 dolar artışla 54,39 dolar/varil oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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OPEC Haber Ajansı OPECNA'dan yapılan açıklamaya göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün 53,84 Dolar/varil seviyesindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola),
Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy
(İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya),
Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi
Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.