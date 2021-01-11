OPEC Petrol Sepeti 54,39 dolar/varil oldu
OPEC Petrol Sepeti dün 0,55 dolar artışla 54,39 dolar/varil oldu.
OPEC Haber Ajansı OPECNA'dan yapılan açıklamaya göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün 53,84 Dolar/varil seviyesindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola),
Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy
(İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya),
Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi
Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.