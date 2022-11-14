OPEC, petrol talebi beklentisini bir kez daha düşürdü

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 2022 küresel petrol talebi artışı beklentisini nisan ayından bu yana beşinci kez düşürdü.

Yüksek enflasyon ve faiz artışlarını da içeren artan ekonomik zorluklara işaret eden OPEC, önümüzdeki yıla ilişkin beklentilerini de düşürdü.

OPEC'in aylık raporunda 2022 yılında petrol talebinin günlük 2.55 milyon varil artacağı belirtilirken, bu beklenti bir önceki tahminin 100 bin varil altında.

Raporda "Küresel ekonomi 2022'nin dördüncü çeyreğinde ciddi belirsizliklerin ve zorlukların arttığı bir döneme girdi" ifadesi yer aldı.

OPEC'e göre küresel petrol üretimi de ekimde bir önceki aya göre günlük yaklaşık 700 bin varil artarak yaklaşık 101 milyon 500 bin varile yükseldi.

OPEC'in bir sonraki toplantısı 4 Aralık'ta gerçekleştirilecek.