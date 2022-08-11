OPEC, petrol talebi tahminini yine düşürdü

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 2022 yılı için dünya petrol talebi artış beklentisini Nisan'dan bu yana üst üste üçüncü kez düşürdü.

Örgütün bugün yayımlanan raporunda buna gerekçe olarak Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ve yüksek enflasyonun ekonomik etkileri ve koronavirüs salgını ile mücadele etmek için uygulanan adımlar gösterildi.

Bugün yayımlanan OPEC'in aylık raporunda 2022 petrol talebi artış tahmini 260 bin varil düşürülerek, günlük 3.1 milyon varil seviyesinde beklendiği belirtildi.

Raporda 2023 tahmini ise geçen ayki günlük 2.7 milyon varil seviyesinde tutuldu.