OPEC: Sonraki krizi engellemek için üretimi kıstık

OPEC Genel Sekreteri Haitham al-Ghais, Güney Afrika'da düzenlenen enerji konferansında yaptığı konuşmada, OPEC+'nın sonradan ortaya çıkabilecek bir krizi engellemek için şimdi üretimi kısma kararı aldığını söyledi.

OPEC+'nın küresel petrol piyasalarında istikrarın sağlanmasına yardım için üretim kısıntısı kararını oy birliği ile aldığını belirten OPEC Genel Sekreteri, "Sonraki bir krizi engellemek için şimdi harekete geçmek konusunda konsensüs oluştu" dedi.

Konuşmasında petrolün gelecekte de enerji üretimi içinde en büyük paya sahip olacağını öngördüklerini anlatan Al-Ghais, küresel enerji talebinin 2045'e kadar 2021'deki 285,7 milyon varil/gün petrolden 351 milyon varil/gün petrol seviyesine çıkacağını tahmin ettiklerini de vurguladı.

Küresel petrol sektörünün uzun vadede 12,1 trilyon dolar yatırıma ihtiyacı olduğunu da savunan OPEC Genel Sekreteri, bu yatırım miktarının karşılanmaması halinde ciddi arz açığı ve oynaklıkla karşı karşıya kalınacağını savundu.