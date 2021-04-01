OPEC+ üretim kesintilerini kademeli hafifletecek

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+, üretim kesintilerini mayıs ayından itibaren kademeli olarak hafifletme kararı aldı.

Üye ülkeler, üretim kesintilerini mayısta günde 350.000 varil, haziranda 350.000 varil ve temmuzda 400.000 varil daha azaltmayı kabul etti.

Anlaşmaya göre OPEC+ üyeleri, piyasadan çekmiş oldukları 2 milyon varillik günlük arzı mayıs-temmuz döneminde piyasaya sürecek.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz Bin Salman, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, ülkesinin mayısta üretime günde 250.000 varil, haziranda 350.000 varil ve temmuzda 400.000 varil daha ekleyerek günlük 1 milyon varillik gönüllü üretim kesintisini kademeli olarak kaldıracağını açıkladı.

OPEC+ üyesi 23 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının toplantısından mevcut üretim seviyelerinin sabit tutulması kararının çıkması bekleniyordu.

4 Mart'taki toplantıda, OPEC dışı ülkelerden Rusya ve Kazakistan'ın nisanda petrol üretimini mevsimsel nedenlerle artırması noktasında uzlaşı sağlanmış, diğer üyelerin mevcut üretim seviyelerine nisanda da devam etmesini kararlaştırılmıştı.

Toplantıda, Rusya'nın üretimini nisanda günlük 130 bin ve Kazakistan'ın 20 bin varil artırması, Suudi Arabistan'ın ise gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik üretim kesintisine devam etmesi uygun bulunmuştu.