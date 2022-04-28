OPEC+, üretimi artırma politikasına bağlı kalacak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+'ın 5 Mayıs'taki toplantısında petrol üretiminde kademeli artış planlarına sadık kalması ve haziranda da üretimi günde 432,000 varil artırması bekleniyor.

OPEC'in 31 Mart'taki Ortak Bakanlık İzleme Komitesi (JMMC) petrol üretimini mayıstan itibaren günde 432,000 varil artırmak konusunda anlaşmıştı.