OPEC ve ortakları küçük bir üretim artışında anlaşmak üzere
OPEC ve ortaklarının petrol üretim kotalarında küçük bir artış konusunda anlaşmaya varmak üzere olduğu iddia ediliyor.
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Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, OPEC ve ortakları petrol üretim kotalarının küçük oranda artırılacağı bir anlaşmaya varmaya yakınlar.
Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, OPEC+ üyeleri bugünkü toplantıda üretimlerini 500 bin varil seviyesinde artırmak üzere uzlaşmaya varacaklar.
Hafta sonu yapılan önceki toplantıda üretim kısıntılarının 3 ay uzatılması konusunda uzlaşmaya varılamamış, toplantı bugüne ertelenmişti.
Haberin etkisiyle petrol fiyatlarında %1 civarında gerileme izlendi.
Brent petrol 47,77 dolara, ABD petrolü 44,83 dolara indi.