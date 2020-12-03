OPEC ve ortakları küçük bir üretim artışında anlaşmak üzere

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, OPEC ve ortakları petrol üretim kotalarının küçük oranda artırılacağı bir anlaşmaya varmaya yakınlar.



Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, OPEC+ üyeleri bugünkü toplantıda üretimlerini 500 bin varil seviyesinde artırmak üzere uzlaşmaya varacaklar.



Hafta sonu yapılan önceki toplantıda üretim kısıntılarının 3 ay uzatılması konusunda uzlaşmaya varılamamış, toplantı bugüne ertelenmişti.



Haberin etkisiyle petrol fiyatlarında %1 civarında gerileme izlendi.

Brent petrol 47,77 dolara, ABD petrolü 44,83 dolara indi.