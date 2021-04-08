"Orta gelir ülkeleri konusunda 'kırılgan' tanımı genişletilmeli"

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, IMF üyeleri ile sadece yoksul ülkelerin desteklenmesini değil pandeminin vurduğu orta-gelir ülkelerine düşük ve faizsiz finansman sağlanmasına destek verilip verilmemesini de konuşacağını söyledi.

Turizme bağlı ülkeler ile pandemi öncesinde de temel göstergeleri zayıf, yüksek borç seviyesine sahip olan diğer orta-gelir ülkeleri konusunda endişeleri bulunduğunu belirten Georgieva, bir ülkeyi neyin "kırılgan' yaptığına dair daha geniş bir tanımın kullanılmasına destek talep etti.

IMF'in Yoksulluk Azaltım ve Büyüme Fonu hali hazırda sadece yoksul ülkelere kredi sağlıyor. Durum, daha yüksek gelir seviyesine sahip kalkınmakta olan ülkelerin IMF'ten düşük veya sıfır faizli kredilere ulaşmalarını engelliyor.

Georgieva açıklamasında, IMFF'in Özel Çekim Hakkı'nın (SDR) 650 milyar dolar artırılması konusunda resmi teklif üzerinde çalışmaları haziran ortasına kadar tamamlamayı beklediğini, üye ülkelerin bu artırılacak rezervlere ağustos ortasına kadar ulaşabilecekleri beklentilerinin "gerçekçe" göründüğünü de söyledi.