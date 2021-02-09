Oxford Economics: Euro Bölgesi için orta vadeli görünüm umut verici

Oxford Economics baş ekonomisti Daniela Ordonez, Avrupa'da aşılamanın yavaş ilerlediğine işaret ederek, bu yavaş ilerleme nedeniyle aşılamanın ekonomiye pozitif etkilerini kısa vadede ılımlı olacağını öngördüklerini bildirdi.



Gelecek birkaz aydaki ekonomik gelişmelerin yeni Covid vakalarının seyrine ve salgını kontrol alma tedbirlerinin sağladıkları ilerlemeye bağlı olacağını belirten Ordonez, aşılamanın bahar ile birlikte hızlanmasının tedbirlerin gevşetilmesinin ve büyümenin toparlanmasının önünü açacağını vurguladı.



Euro Bölgesi ekonomisinin ilk çeyrekte yine daralmasını beklediklerini ifade eden Ordonez, "Orta vadeli görünüm, aşılamanın normal ekonomik duruma bir dönüşe imkan verecek olmasına bağlı olarak daha umut verici" diye konuştu.