Oyun konsolları da çip krizinde

Otomotiv, beyaz eşya, bilgisayar gibi birçok sektörü etkileyen çip krizinden oyun konsolları da nasibini aldı.

Çip krizi nedeniyle oyun konsolu üreticilerinden arka arkaya üretim ve satış hedeflerine yönelik açıklamalar geldi.

Sony Grou'un bu mali yıl için PlayStation 5 üretim görünümünü, parça ve lojistik kısıtlarından dolayı düşürdüğü belirtildi. Şirket, PlayStation 5 için üretim hedefini 16 milyondan 15 milyon adede düşürürken, 14,8 milyon adetlik satış hedefinin de zor girdiği kaydedildi.

Şirket CFO'su Hiroki Totoki, geçen ayın sonunda telekonferans yoluyla yatırımcılara yaptığı açıklamada, lojistik sorunları ve parça kısıtlarının Sony için daha şiddetli hale geldiğini söylemişti.

PlayStation 5, temmuz ayında 10 milyon satış rakamına en hızlı ulaşan Sony oyun konsolu olmuş ancak rakamlar PlayStation 4'ün gerisinde kalmıştı.

Ninteno: Alternatif parçalara yöneldik

Çip sorununa ilişkin bir açıklama da geçtiğimiz günlerde Nintendo'dan gelmişti.

Nintendo yöneticilerinden Ko Shiota, "Çip durumu donanım geliştirme faaliyetlerini de etkiliyor. Çip yetersizliğinin etkisini azaltmak için alternatif parçalar kullanmaya ya da tasarımları değiştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Şirketin CEO'su Shuntaro Furukawa ise çip sorunlarının yakın zamanda çözüleceğine ilişkin bir işaret olmadığı için şirketin Switch serisi oyun konsollarının yıllık satış beklentisini düşürdüklerini açıklamıştı.