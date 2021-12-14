Pakistan faizi 100 baz puan artırdı

Pakistan Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 8,75'den yüzde 9,75'e yükseltti. Para birimi rupideki değer kaybı, yüksek enflasyon ve cari açıkla mücadele eden Pakistan’da gıda ve akaryakıt fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor.



Daha önce yüzde 7-9 seviyesinde bulunan enflasyon beklentisini revize ederek yüzde 9-11’e yükselten merkez bankası, 19 Kasım’da yaptığı açıklamada, bir yıl içindeki para politikası kurulu toplantı sayısını altıdan sekize çıkardığını duyurmuştu.