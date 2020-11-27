Panetta: Bankalar temettü ödemelerine dikkat etmeli

Portekiz medyasına açıklama yapan Avrupa Merkez Bankası (ECB) YÖnetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, bankaların bu yıl sınırlanan temettü ödemeleri konusunda ihtiyatlı davranmaları gerektiğini belirtti.

"Bankaların temettü ödemelerini bu sene yapmadıkları takdirde hem krizin ciddileşmesi durumunda daha iyi pozisyon almış olacaklar, hem de gelecek sene daha yüksek miktarda ödeme yapabilecekler" diye Panetta, birlikte bankaların yeniden temmettü ödemelerine izin verilmesini değerlendirmeye açık olduklarını vurguladı.