Panetta: ECB, aşırı sıkılaştırmadan kaçınmalı

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, Banka'nın faiz oranlarını artırmaya devam etmesi, ancak aşırı sıkılaştırmadan kaçınması gerektiğini söyledi.

Panetta, para politikasının aşırı sıkılaştırılmasının üretim kapasitesine zarar verebileceğini ve resesyonu derinleştirebileceğini öne sürdü.

"Eğer talep aşırı ve ısrarcı şekilde bastırılır ise üretimin kalıcı şekilde trendin altına inmesi riski ile karşı karşıya kalırız" diye konuşan Panetta, enflasyon bekleyişleri kontrol altında kalmaya devam ettikçe para politikasının sıkılaştırılmaya devam edilmesi, ancak aşırı tepki verilmemesi gerektiğini savundu.