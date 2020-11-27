Panetta: ECB para politikası araçlarında kalibrasyon yapmalı

Expresso gazetesine konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, ECB Yönetim Kurulu'nun para politikası araçlarını gelecek ay yeniden kalibre etme konusunda anlaştığını söyledi.

ECB'nin aldığı güçlü tedbirlerin finans piyasaları ve ekonominin COVID-19 krizine dayanmasını sağladığını söyleyen Panetta, nihayetinde fiyat istkrarının da korunduğuna işaret etti.

Panetta, ECB'nin COVID-19 virüsünün ikinci dalgasının etkileri karşılık vermek için hala yeterince ateş gücü olduğunu ifade etti ancak mali politikanın para politikasını teşvik edecek şekilde ayarlanması gerektiğini söyledi.