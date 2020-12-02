Panetta: Euro Bölgesi'nin neredeyse yarısı dijital ödeme tercih ediyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, yapılan yeni bir araştırmanın, Euro Bölgesi sakinlerinin neredeyse yarısının dijital ödeme yöntemlerini tercih ettiğini gösterdiğini açıkladı.

COVID-19 salgınının da etkisiyle dijital ödemelere olan ilginin arttığını ifade eden Panetta, nakit ve dijital paranın tamamlayıcı olarak görülmesi gerektiğine işaret etti ve, "Nakit ve dijital paraların birlikte var olması ödeme seçeneği ve belirli yerlerde kimi kolaylıklar sunuyor" dedi.