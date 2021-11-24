Panetta'dan ECB'ye erken sıkılaştırma uyarısı

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, koronavirüs salgınının devam ettiği ve enflasyonun kontrolden çıktığına dair işaretin bulunmadığı ortamda, faizlerin düşük tutulmaya devam edilmesini, varlık alımlarının sürdürülmesini istedi.

Fiyatlarda yaşanan yükselişi bir arz şokunun sonucu, geçici olarak değerlendiren Panetta, bu ortamda ECB'nin yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşılana kadar tahvil piyasasına desteğini devam ettirmesi gerektiğini savundu.

"COVID-19 vaka sayılarında artış ve bazı Euro Bölgesi ülkelerinde pandemi ile ilişkili sınırlamaların yeniden uygulamaya konması, pandeminin henüz sora ermediğini gösteriyor" diye konuşan Panetta, böyle bir ortamda ECB'nin varlık alımlarında ciddi keskin bir azaltımın uygun olmayacağını, politika duruşunda bir sıkılaştırma ile aynı etkiyi yapacağını öne sürdü.

Panetta, enflasyonun geçtiğimiz ay yüzde 4,1'e ulaşmasının tamamen geçici faktörlerin bir karışımından kaynaklandığını, global arz şoklarının ekonomiye zarar vermekte olduğunu savundu.

ECB Yönetim Kurulu üyesi Panetta, "Para politikasında erken bir sıkılaştırma ile, arz şokunun yarattığı riskleri bir talep şokuna dönüştürmemeli ve toparlanya tehdit altına sokmamalıyız" ifadelerini kullandı.