Patel: Bretix anlaşması için son aşamadayız

Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Priti Patel, Birleşik Krallık ve Avrupa birliği (AB) arsıdaki Brexit sonrası ticareti düzenlemek için imzalanması planlanan ticaret anlaşması için son aşamaya gelindiğini söyledi.

LBC'ye konuşan Patel, müzakerecilerin AB ile bir anlaşmaya varabilmek adına "inanılmaz" bir tempoda çalıştıklarını ve hükümetin görüşmelerden çekilmediğini ifade etti.