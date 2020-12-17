  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Patel: Bretix anlaşması için son aşamadayız
Takip Et

Patel: Bretix anlaşması için son aşamadayız

Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Priti Patel, ülkesi ve AB'nin bir ticaret anlaşması imzalamak için son aşamada olduklarını belirtti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Priti Patel, Birleşik Krallık ve Avrupa birliği (AB) arsıdaki Brexit sonrası ticareti düzenlemek için imzalanması planlanan ticaret anlaşması için son aşamaya gelindiğini söyledi.

LBC'ye konuşan Patel, müzakerecilerin AB ile bir anlaşmaya varabilmek adına "inanılmaz" bir tempoda çalıştıklarını ve hükümetin görüşmelerden çekilmediğini ifade etti.

 