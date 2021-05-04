PayPal, stablecoin için çalışmalara başladı

Perakende devi Ebay'ın ardından Amerikan sanal ödeme sistemi PayPal'dan da kripto para piyasasını ilgilendiren bir haber geldi.

Konuya yakın kaynakların The Block'a verdiği bilgiye göre PayPal, stablecoin protokol geliştiricilerinin bazıları ile görüşmeler yaptı. PayPal'ın bu görüşmeleri, stablecoin ihracı için üçüncü bir tarafı ile çalışmaya eğilimli olabileceği yönünde değerlendirildi.

PayPal sözcüsü ise yaptığı açıklamada, "Dijital paraların, dijital finansal hizmetler altlyaphıcının potanbiyelini, güvenilir bir ortak ile dijital ticaretin sağlamlaştırılmasına nasıl yardım edebileceğimizi araştırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Sözcü, "Küresel bir şirket olarak finansal sistemin gelecek neslini şekillendirmede dünyanın her yerinden regüalatörler ve sektör ortaklarıile birlikte çalışıyoruz. Bsununla birlikte dedikodular ve spekülasyonlarşirketin gelecek planlarını belirleyici değil" ifadelerini de kullandı.