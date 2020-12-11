Pelosi: COVID-19 yardım paketi görüşmelerinde büyük ilerleme var

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Cumhuriyetçi ve Demokrat bir grup Kongre üyesinin ortaya koydukları 908 milyar dolar büyüklüğündeki COVID-19 yardım paketi teklifi üzerindeki görüşmelerde "büyük ilerleme" sağlandığını söyledi.

Pelosi, teklifini Kongre gündemine getirilebilmesi için teklifi hazırlayan grubun ortaya koyacağı kanun metnini görmesi gerektiğini de belirtti.

"Müzakerelerde büyük ilerleme sağladıklarını düşünüyorum" diyen Pelosi, "Ortaya koydukları değerler ve önceliklerin şu anda ihtiyaç duyduklarımız olduğuna inanıyorum" dedi.

Diğer yandan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Her iki taraftan da senatörler ile konuştum. Çok verimli görüşmeler oldu. Pek çok ilerleme sağladığımız düşünüyorum. Görüşmeler bugün de devam edecek" dedi.