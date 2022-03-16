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Peskov: Anlaşma paketi açıklamak henüz erken

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşma paketini açıklamanın erken olduğunu söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Peskov, gazetecilerin, İngiliz Financal Times gazetesinin, "Kiev yönetiminin tarafsızlık statüsüne geçmesi ve askerlerini azaltması karşılığında Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve askerlerin çekilmesine ilişkin taslak hazırlandığı" haberine yönelik sorusunu cevapladı.

Peskov, “Şimdilik herhangi bir anlaşma paketini açıklamanın erken olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Ayrıca Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görüşmek için değil, varılan anlaşmaları düzeltmek için bir araya gelebileceğini belirtti. ​​​​​​​

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