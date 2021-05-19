Petrol enflasyona, enflasyon altına yarıyor

Hilal SARI

Dünyanın önemli bir kısmında - başta ABD ve Avrupa’da - ekonomilerin yeniden açılması, petrol fiyatlarının yeniden açılmalarla güçlü seyri, küresel ihracatın neredeyse beşte birini gerçekleştiren Çin’de üreticilerin artık yükselen maliyetleri fiyatlara yansıtacağının sinyalini vermesi ve küresel tedarik zincirlerinde halen yaşanmakta olan çip ve liman sıkışmaları gibi darboğazlar - hepsi enflasyonel baskı yaratan gelişmeler. Enerji ve hammadde fiyatlarındaki yükseliş dünya genelinde enflasyon beklentilerini güçlendirdikçe altın da yatırımcıların hedge ihtiyacı duymasından destek bularak dün neredeyse 4 ayın en yüksek düzeyine yükseldi. Seyahatte normalleşme haberlerinin geldiği haftaya güçlü başlayan Brent petrol, dün birçok kuruluşa göre aşması beklenen 70 dolara yakın seyrederken, spot altının onsu da dün TSİ 15:45 itibariyle 1.875 dolara kadar çıktı. Fed’in enflasyonun geçici olduğu görüşüyle düşük faize bağlı kalma taahhütleri ise doların diğer para birimleri karşısında zayıflamasına neden oluyor.

Nissan Securities Araştırmalar Direktörü Hiroyuki Kikukawa, haftanın ilk gününde yüzde 1’lik artışın ardından dün de yükselmeye devam eden petrol fiyatlarının Avrupa ve ABD’deki açılmalar ve Asya’da yeni COVID-19 vakalarının tekrar yayıldığına dair endişeler arasında dar bir aralıkta hareket ettiği değerlendirmesini yapıyor. 65 milyon İngiliz dört aylık yurtdışı kısıtlamasından kurtulurken, aşılama kampanyalarının da hızlanmasıya Fransa ve İspanya’da da kısıtlamalar kısmen gevşetildi. Portekiz ve Hollanda da seyahat kısıtlamalasını kaldıran AB ülkeleri. ABD’de ise birçok eyalette tam aşılanmış kişilerin maske zorunlulukları kalkıyor ve Amerikan turistler Avrupa ülkelerinde tatile gitmeye hazırlanıyor. Yeniden açılmalar yıl başında 50 dolar civarında olan gösterge petrol fiyatlarına yüzde 40’a yakın bir ralli yaptırdı ve Goldman Sachs’ın da aralarında olduğu birçok kuruluş Brent’te sırasıyla 75 ve 80 dolar seviyelerinin görüleceğine neredeyse kesin gözüyle bakıyor. İran petrolünün küresel pazara geri dönme ihtimali ise petrolde yükselişleri sınırlayıcı bir faktör.

Altın marttaki dipten yüzde 10 ralli yaptı

Emtia ve hammadde fiyatlarının da yükseldiği ve küresel tedarik zincirlerinde darboğazların yaşanmaya devam ettiği bir dönemde petrol fiyatlarındaki artış, birçok ülkede enflasyonel bir baskı da oluşturuyor. Hem Avrupa’da hem ABD’de enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle enflasyon da güçleniyor. Çinli üreticilerin pandemi boyunca katlandıkları maliyet artışlarını artık ihracat pazarlarına da yansıtmaya başlayacağı sinyalleri ise küresel yatırımcıları altında enflasyon koruması aramaya yönlendiriyor. Mart 2021’de güçlü dolar ve Fed’in beklenenden erken faiz artışına gideceği endişelerinin çok güçlü olmamasıyla 1.680 dolara kadar

gerileyen altının onsu, 2021 diplerinden yüzde 10’un üzerinde yükselerek 1.900 dolara doğru ilerliyor. En büyük altın ETF’si SPDR Gold Trust da marttan bu yana en yüksek düzeyine geldi ve pazartesi itibariyle yüzde 0,7 yükselişle 1.035 tonu aştı.

SPI Asset Management ortaklarından Stephen Innes “Piyasa en azından kısa vadede daha yüksek enflasyonu fiyatlıyor. Eğer dolar zayıflamaya devam ederse altın ateş alabilir” değerlendirmesini yapıyor. Phillip Futures da bir müşteri notunda “Eğer altında uzun pozisyondakiler fiyatları daha da ikna edici şekilde yukarı çekerse ayının boğaları 1950 doları hedefler” diyor.

“Dolar dize geldi”

Credit Agricole G10 Para Birimleri Araştırmaları Direktörü Valentin Marinov ise son bir yılda yüzde 10 gerileyen dolar endeksi için “Dolar dize geldi ve bu yatırımcıların ABD enflasyon görünümü ve Fed’in buna tepkisi konusundaki beklentilerinin doğrudan bir sonucu” diyor. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan’ın Fed’in gelecek yıldan önce faiz artışına gitmesini beklemediğini söylemesi sonrası dolar endeksi dün tekrar 90’ın altına indi. En son üç yıl önce görülen 88 düzeylerine yakın bir seyir izleniyor.