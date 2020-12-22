Petrol fiyatları COVID-19 endişeleri ile düşüşe devam ediyor

COVID-19'un daha hızlı bulaşan bir mutasyonunun ortaya çıkmasının global petrol talebini düşürecek daha sıkı kapatma ve karantina tedbirlerine yol açacağı endişeleri ile dün yaşanan aşağı hareketin ardından, Brent petrol yüzde 1,69 düşüşle varil başına 50,05 dolara ABD hafif petrolü ise yüzde 1,83 düşüşle varil başına 47,09 dolara geriledi.

Analistler, doların güvenli liman olarak ön plana çıkması ve değer kazanmasının da petrol fiyatları üzerinde baskı yarattığını ifade ediyorlar.

Axi'nin piyasa stratejisti Stephen Innes yaptığı değerlendirmede "Politika yapıcıların 2021'e nasıl hareket edecekleri daha iyi anlaşılana kadar petrol için aşağı yönlü riskler yukarı yönlülerden daha büyük olacak" dedi.