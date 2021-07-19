Petrol fiyatları, OPEC+ sonrası düşüşte

OPEC+ grubu petrol fiyatlarında yaşanan sert yükselişi kontrol altına almak için ağustostan itibaren petrol üretimini artırma kararı aldı. Petrol fiyatları salgının ardından küresel ekonomik toparlanmanın başlamasıyla iki buçuk yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.OPEC+ grubu, ağustos-aralık döneminde petrol üretiminin her ay için günlük 400 bin varil artırılmasını kararlaştırdı.

OPEC+ kararı sonrası petrol fiyatlarında düşüşe geçti.

Eylül vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, yüzde 1 düşüşle 72,35 dolara kadar indi. Brent petrol ardından 73 dolara çıktı.

Ağustos vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, yüzde 0,9 düşüşle varil başına 71,19 dolar civarında işlem görüyor.