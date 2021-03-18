Petrol fiyatları sert düştü

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarında yaşanan artışın etkisiyle petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı.

Brent petrolün varili, yüzde 8'in üzerinde düşüşle 62 dolara kadar geriledi.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise yüzde 7'den fazla değer kaybederek 59 dolara kadar indi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta 2,4 milyon varil artış yaşandı ve aralık ayından bu yana en yüksek seviye görüldü.

Amerikan Petrol Enstitüsü stoklarda 1 milyon varillik düşüş öngörürken, piyasa beklentisi yaklaşık 2,7 milyon varil artacağı yönündeydi.

Uluslararası Enerji Ajansı ise petrol talebinin 2023 yılına kadar COVID-19 salgını öncesi seviyelere dönmesinin beklenmediğini açıklamıştı.