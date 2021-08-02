Petrol fiyatlarında Çin etkisi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin petrol üretimlerinin temmuzda nisan 2020'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktığına dair verilerin yarattıkları endişelerinin de etkisi ile ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı bu sabah 74,10 dolar seviyesine kadar geriledi.

Brent petrolü şu sıralarda cuma gününe göre 79 cent düşüşle varil başına 74,62 dolardan işlem görüyor.



NYMEX'de ABD hafif petrolü de (WTI) cuma gününe göre 70 cent düşüşle varil başına 73,25 dolar düzeyinde.