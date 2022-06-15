Petrol şirketlerinin aşırı karlarına ilave vergi geliyor

ABD Senatosu Finans Komitesi Başkanı Ron Wyden'ın bir yardımcısının Reuters'a yaptığı açıklamaya göre tasarı kapsamında, yıllık geliri 1 milyar dolardan fazla olan petrol ve doğalgaz şirketlerinin aşırı karlarına %21 ek vergi getirilmesi öngörülüyor. Bu vergi, ödenmesi gereken düzenli gelir vergisine ek olacak. Ayrıca %10'un üzerindeki kârlar yasa tasarısına göre aşırı kabul edilecek olup tasarı vergiyi petrol fiyatlarına değil kar marjlarına göre uygulanmasını içeriyor.

Wyden, "Amerikalılar benzin depolarını doldurmak için daha fazla öderken, büyük petrol şirketleri rekor karlar elde ediyor, CEO'larını ve varlıklı hissedarlarını devasa hisse geri alımlarıyla ödüllendiriyor ve vergi kanunlarındaki boşlukları kullanarak neredeyse hiç vergi ödemiyorlar" dedi.

ABD'nin en büyük petrol lobisi kuruluşu olan Amerikan Petrol Enstitüsü ise, "Politika yapıcılar, enerji arzını artırmaya ve Amerikalılar için maliyetleri düşürmeye odaklanmalı. Sektörümüze yeni vergiler getirmek, tam tersini yapacak ve en çok ihtiyaç duyulduğu bir zamanda yatırımların azalmasına neden olacak" dedi.

ABD'de yıllık enflasyonun 40 yılın zirvesine çıkmasının ardından, ABD Başkan Joe Biden Cuma günü ABD petrol sektörünü ve özellikle Exxon Mobil Corp'u XOM.N, kârları şişirmek için arz sıkıntısından faydalanmakla suçladı.

ABD Temsilciler Meclisi, Biden'ın enerji acil durum deklarasyonu yayınlamasına imkan tanıyacak ve şirketlerin benzin ve konutlardaki yakıt fiyatlarını aşırı derecede artırmasını yasa dışı hale getirecek tasarıyı Mayıs ayında onaylamıştı.

ABD Senatosu'nda tasarıların onaylanabilmesi için 10 Cumhuriyetçi üye de dahil olmak üzere 60 üyenin desteği gerekiyor.