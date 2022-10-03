Petrol üretim kesintisi beklentileri aşabilir

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın da dahil olduğu birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ çarşamba günü yapacağı toplantıda petrol üretimini bir milyon varilden daha fazla azaltmayı değerlendirecek.

Bilgi OPEC kaynakları tarafından verildi.

OPEC+ üretimde bu ölçekte bir azaltıma gitme kararı alırsa, koronavirüs salgın hastalığından bu yana petrol piyasalarındaki zayıflığa dair atılmış en büyük adım olacak. OPEC+ 2020'de salgın hastalık nedeniyle talebin zayıflamasının ardından 10 milyon varil ile üretimi rekor seviyede azaltmıştı.

Viyana'da 5 Ekim'de gerçekleşecek olan toplantı, Mart 2020'den bu yana yüz yüze düzenlenen ilk toplantı olma özelliğini de taşıyor.

OPEC+, ABD de dahil olmak başlıca tüketicilerin baskılarına rağmen petrol fiyatlarını düşürmek ve küresel ekonomiye destek sağlamak için üretimi artırmayı reddetmişti.

Ancak, fiyatlar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen ay faizleri artırmasının ardından küresel ekonomiye dair endişeler ve doların güçlenmesine bağlı olarak keskin şekilde gerilemişti.

Petrol fiyatlarının düşmesi ve aylardır piyasalarda görülen dalgalanmaların ardından OPEC+'ın en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan örgütün üretimi azaltması gerektiğini ifade etmişti.