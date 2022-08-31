Petrolde arz fazlası beklentisi yükseldi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+'nın Ortak Teknik Komitesi (JTC) bu yıl için petrol piyasasındaki arz fazlası beklentisini 100 bin varil yükselterek günlük 900 bin varil olarak tahmin etti.

Reuters tarafından görülen komite raporuna göre JTC'nin baz senaryosunda Eylül ayında günlük 3.1 milyon varil olarak gerçekleşen arz fazlası Ekim'de günlük 0.6 milyona düşecek, Kasım'da ise günlük 1.4 milyon varile çıkacak.

Bugün toplanacak olan JTC, OPEC ve Rusya önderliğinde OPEC'le ortak hareket eden ülkelerin oluşturduğu üretici ülkelerin üretim kararlarına yönelik piyasa danışmanlığı sunuyor.

Aynı rapora göre JTC baz senaryosunda önümüzdeki yıl için de arz fazlasını günlük 900 bin varil olarak tahmin etti.