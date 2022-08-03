Petrolde gözler OPEC+ toplantısına çevrildi

Petrol piyasasında tüm dikkatler bugün yapılacak OPEC+ toplantısına odaklandı. Toplantıda eylül ayı üretim politikası görüşülecek.

Petrol üretiminin sabit tutulması ya da çok az artırılması bekleniyor. Uzmanlar, petrol sahalarındaki yatırım eksikliği nedeniyle birçok üye ülkenin üretim kotalarını karşılamakta zorlandığı göz önüne alındığında grubun arzı artırmasının zor olacağını ifade ediyor.

Brent petrol 100 dolarda zorlanıyor

Yukarı yönlü denemelerde 102 dolara kadar çıkan Brent petrol, toplantı öncesi 99 dolara doğru gevşedi.

Analistler 95,60 dolar seviyesinin önemli destek ve 100 dolar seviyesinin direnç haline geldiğini belirtiyor.

Arz fazlası tahmini düşürüldü

Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+'ın Ortak Teknik Komitesi (JTC) bu yıl için petrol piyasasındaki arz fazlası tahminini günlük 200 bin varil düşürerek günlük 800 bin varile indirdi.

JTC, OPEC+'ın bakanlar toplantısı öncesinde dün bir araya geldi.

OPEC, küresel petrol üretiminin haziranda bir önceki aya göre günlük 1 milyon 320 bin varil artarak yaklaşık 99 milyon 820 bin varile yükseldiğini bildirmişti.

Tayvan gerilimi yakından izleniyor

Yatırımcılar, ABD ile Çin arasındaki Tayvan gerilimini de yakından izliyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Asya turu kapsamında ziyaret ettiği Tayvan'a vardı. Ziyaret Çin ve Tayvan arasında askeri gerilimi artırırken, ABD’nin Çin Büyükelçisi Nicholas Burns de Çin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

ABD-Çin geriliminin riskli varlıklara yönelik yatırım iştahına etkisi yakından takip ediliyor.

G7, Rusya’nın petrol kârını kısıtlamak için çalışıyor

Diğer yandan dün bir araya gelen G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilciliği, Rusya’nın yüksek enerji fiyatlarından büyük gelirler etmesinin önüne geçilmesi için tüm seçeneklerin değerlendirildiğini açıkladı.

Rus petrolünün belirli bir fiyattan veya altında satın alınmadıkça taşınmasını engellemek gibi seçeneklerin masada olduğu bildirildi.

G7, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve Japonya'dan oluşuyor.