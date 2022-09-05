Petrolde gözler OPEC+ toplantısında: Üretim kesintisi yapılabilir

OPEC+'ın bugünkü toplantısında Ekim ayı için petrol üretim kotalarını değiştirmesi beklenmiyor ancak bazı kaynaklar ekonomik yavaşlama endişeleri nedeniyle düşen fiyatları desteklemek için küçük çaplı bir üretim kesintisine gidilmesi ihtimalini de göz ardı etmediler.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya da dahil olmak üzere birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+, talep sorunları gündemdeyken bugün bir araya gelecek. Tahran'ın 2015 nükleer anlaşmasına taraf diğer ülkelerle anlaşmaya varması halinde İran petrolünün piyasalara dönmesiyle petrol arzı artabilir.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı Haziran ayında 120 doları gördükten sonra Batı ülkelerindeki ekonomik yavaşlama ve resesyon endişeleri nedeniyle yaklaşık 93 dolara düştü.

Suudi Arabistan geçen ay petrol fiyatlarındaki düşüşü önlemek için üretim kesintisine gidilebileceğine işaret etmişti.