Petrolde OPEC+’ın sürpriz kesintisiyle yeni ralli

HİLAL SARI

Enerji krizinin ortasında petrol üreticilerinin fiyatlardaki aşağı yönlü riskleri göz önünde bulundurarak sürpriz şekilde kesintiye gitmesi, petrol fiyatlarında yeni bir ralli getirdi.

Brent petrol kesinti haberi sonrası yüzde 4’e yakın yükselişle 96,76 dolar/varil düzeyine çıkarken, WTI’da da TSİ 16:00 itibarıyla 90 dolar düzeyi tekrar görüldü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya’nın da aralarında olduğu müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubu, ekim ayından itibaren üretim hedeflerini 100 bin varil/gün azaltacaklarını duyurdu. Daha geçen ay üretimi 100 bin varil/gün artırma kararı alan ve pandemide getirilen kesintileri azaltma yolunda ilerleyen kartelin bu dönüşü, petrol fiyatlarının düşmesine izin vermeyeceklerine işaret ediyor.

Financial Times’a konuşan konuya yakın kaynaklar ABD Başkanı Joe Biden’ın geçtiğimiz ay ‘üretimi artırmasını’ istediği Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Mohammed Bin Salman’ın petrol fiyatlarını 100 dolar civarında tutmak istediğini aktarıyor. Kartelin defakto lideri olarak da anılan Veliaht Prens’in bu isteği nedeniyle Kraliyet’in Enerji Bakanı ve prensin de üvey kardeşi Abdulaziz bin Salman’ın 'piyasalar şizofreni halinde. gerekirse üretimi tekrar keseriz' minvalinde bir açıklama yaptığı değerlendirilmesi paylaşılıyor.

4. çeyrekte ralli daha da güçlenebilir

Aslında 100 bin varil/gün küresel üretimin sadece yüzde 0,1’i ancak doğalgaz fiyatlarındaki rallinin petrol ürünlerine geçişi desteklemesi ve Rus petrolüne uygulanacak tavan fiyat uygulaması, OPEC kartelinin üretim hedeflerini tutturamaması birçok analiste göre “talebin arzı şimdiden geçmesine neden oldu”. Petrolde yükseliş bekleyen piyasa katılımcıları 4. çeyrekte Çin’in karantinaları azaltması ve ABD’nin stratejik rezervlerden satışının sonlanmasıyla piyasanın daha da sıkılaşacağı görüşünde.

Bloomberg’de yer alan bir analize göre son üç ayda Brent’i 125 dolardan 95 dolara kadar gerileten ayı piyasası, OPEC+’ın bundan sonra kesintilerle devam etmesi durumunda sonlanabilir. OPEC+’ın kararı, ara seçim öncesi Biden’a da sıkıntı ABD Başkanı Biden’ın Cidde’de Velihaht Prens Mohammed Bin Salman’la görüşmesinden sadece 6 hafta sonra gelen karar, kasım ayında ara seçimler yapılacak ABD’de iç siyasette de Biden’ı zorlayacak bir durum. Çünkü Biden, Bin Salman’dan küresel çapta enflasyona neden olan enerji fiyatlarının düşürülmesi için kartelin en büyük üreticisinden üretimi artırmasını talep etmişti.