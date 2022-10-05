Petrolde sert üretim kesintisi bekleniyor

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın da dahil olduğu birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+'ın bugün gerçekleşecek olan toplantıda üretimi keskin şekilde azaltması bekleniyor.

Hafta başında kaynaklar, üyeleri arasında Suudi Arabistan ve Rusya'nın da bulunduğu OPEC+'ın üretimi günde 1 milyon varil azaltmayı değerlendirdiğini belirtmişti.

Bir başka OPEC+ kaynağı ise dün kesintilerin günlük 2 milyon varile kadar çıkabileceğini ifade etti.

OPEC+, ABD ve diğer başlıca tüketicilerden gelen üretim artırma baskısına rağmen bu kararı alırsa, halihazırda sıkışık olan piyasada arz daha da azalmış olacak.

Üretimin azaltılması, üç ay önce küresel ekonomide resesyon, ABD'de yüksek faizler ve güçlü dolar konularına ilişkin endişelerle varil başına 120 dolardan 90 dolara gerilemiş olan petrol fiyatlarının toparlanmasını sağlayabilir.

JP Morgan: ABD'den karşı adım gelebilir

Yatırım bankası JP Morgan petrol piyasası ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: "OPEC+ anlaşma olsa da olmasa da petrol üretiminde kesintiye gitmeyi değerlendiriyor, petrol dördüncü çeyrekte 100 doları yeniden test edecek. OPEC+'ın bu hamlesine ABD'den karşı adım gelebilir, stratejik petrol rezervlerinden daha fazla petrol serbest bırakılabilir. Küresel petrol talebinin dördüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla günlük 0.9 milyon varil artarak günlük ortalama 101.8 milyon varil seviyesine yükseleceğini tahmin ediyoruz."