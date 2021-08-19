Piyasalar Delta ve enflasyon arasında sıkıştı

Hilal SARI

Küresel piyasalarda yatırımcı iştahı, bir yandan merkez bankalarının “enflasyon geçici” söylemini destekleyen düşüşler, bir yandan da COVID-19 vakalarını yeniden yukarı çeken Delta varyantına ilişkin endişeler arasında yön bulmaya çalışıyor. Bazı uzmanlar, bu iki farklı yönde etkenin hisse piyasalarında “çembersel hareketler yarattığını” söylüyor. Avrupa’da enflasyon verileri sonrası hisse piyasaları karışık seyrederken, ABD’de de Fed tutanakları öncesi endeksler yön bulmakta zorlandı.

Dolar endeksinin 93 düzeyinin üzerinde tutunması ve ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinde getirinin yükseliş seyrinde olması, Delta risklerinin giderek daha fazla etkili olduğu şeklinde yorumlanıyor. ABD’den gelen olumsuz perakende satış verisi ve Afganistan’daki son gelişmelerin de yatırımcının iştahını kaçırdığına dikkat çekiliyor. Petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü seyir de uzmanlara göre Delta’nın talep görünümünü bozmasından kaynaklanıyor. Dünya merkez bankalarının parasal genişleme programlarını ne zaman sonlandırmaya başlayacağı tartışılırken, küresel piyasalarda işlem hareketleri enflasyon baskıları ve Delta varyantının endişeleri arasında sıkışıp kalmış durumda.

AllianzIM ETF Stratejileri Direktörü Johan Grahn, rekorlardan geri dönen ancak sert düşüşler de yaşamayan küresel hisse piyasalarındaki hareketleri şöyle açıklıyor: “Bir yanda enflasyon baskıları var, diğer yanda da Delta varyantının yarattığı endişelerle bu enflasyon baskıları bir nebze bertaraf ediliyor. Bu durum piyasada çembersel hareketler yaratıyor.”

Euro Bölgesi TÜFE, ECB’nin hedefini geçti

Euro Bölgesi’nde dün açıklanan temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi, ABD’dekine benzer şekilde Avrupa Merkez Bankası’nın hedefi olan yüzde 2 hedefini de aşarak yıllık bazda beklentilere paralel yüzde 2,2 arttı. Haziranda Euro Bölgesi yıllık TÜFE yüzde 1,9 düzeyine gelmişti ve tedarik zincirindeki sıkışmalar ve ötelenmiş talebin güçlü seyriyle birlikte, başta enerj ve gıda fiyatlarındaki artışa bağlı olarak temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 gerilese de, yıllık bazda yüzde 2,2 artmış oldu.

Çekirdek TÜFE ise beklentilere paralel aylık yüzde 0,4 düşerken, yıllık bazda hazirandaki yüzde 0,9 düzeyinden gerileyerek yüzde 0,7 arttı. Enerji ve Hıda fiyatlarının hariç tutulduğu Harmonize TÜFE de beklentilere paralel geldi ve aylık yüzde 0,3 düşüş, yıllık yüzde 0,9 artış kaydedildi. Temmuz'da euro bölgesindeki yıllık enflasyon artışına en çok etki eden kalemler enerji (+1.34 baz puan), gıda, alkol & tütün (+0.35 baz puan), hizmetler (+0.31 baz puan) ve enerji harici sanayi malları (+0.17 baz puan) oldu.

Kanada’da sert yükseldi, İngiltere’de fren yaptı

Dün açıklanan iki önemli enflasyon verisi daha vardı: İngiltere ve Kanada. Kanada’da temmuz ayı yıllık TÜFE beklentilerin de üzerinde artarak hazirandaki yüzde 3,1 düzeyinden yüzde 3,7’ye yükseldi. Beklenti TÜFE’nin yüzde 3,4 gelmesiydi. Aylık TÜFE’de ise beklenti hazirandaki yüzde 0,3 düzeyinin korunmasıyken, artış yüzde 0,6 oldu.

İngiltere’de ise enflasyonda beklentilerin de üzerinde sert bir düşüş görüldü. Haziranda yüzde 2,5 olarak açıklanan yıllık TÜFE’nin temmuzda yüzde 2,3’e yavaşlaması öngörülürken, bundan daha sert bir yavaşlama ile TÜFE yüzde 2’ye geriledi. İngiltere Merkez Bankası geçen ay gelecek üç yıl boyunca para politikasının sıkılaşmasını beklediğini söylemişti.

ABD’de önceki gün açıklanan ve tedarik sıkışmalarına bağlı sürpriz şekilde düşen perakende satış verisi sonrası dolar endeksi bugün de 93 düzeyinin üzerinde tutunurken, Avrupa’da FTSE ve CAC enflasyon verileri sonrası TSİ 17:05 itibariyle sırasıyla yüzde 0,47 ve yüzde 0,81 düşüş kaydetti. ABD’de ise piyasalar Fed tutanakları öncesi karışık seyirle açıldı ve aynı saatlerde tüm endeksler açılışa göre eksideydi. 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi ise tutanaklar öncesi hafif yükselişle yüzde 1,272 düzeyindeydi.