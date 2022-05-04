Piyasalar Fed'e odaklandı: 22 yılın en sert hamlesi bekleniyor

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısına odaklandı.

Fed'in 40 yılın zirvesinde seyreden enflasyon nedeniyle 2000 yılından bu yana en agresif faiz kararını alması bekleniyor.

Toplantıda 50 baz puanlık artış kararına kesin gözüyle bakılırken; 75 baz puanın masada olduğu, 100 baz puanlık artışın dahi sürpriz olmayacağı belirtiliyor.

Faiz kararı TSİ 21:00'de açıklanacak ve ardından Fed Başkanı Powell, konuşma yapacak. Yatırımcılar ise Powell'ın konuşmasında yeni artış sinyalleri arayacak.

Fed üyelerinin tamamı 50 baz puanlık faiz artırımına olumlu yaklaşırken, Fed Başkanı Jerome Powell, bir veya daha fazla toplantıda 50 baz puan faiz artırımına "yeşil ışık" yakmıştı.

Başkan Jerome Powell, "Yüzde 2'lik enflasyona geri gelmek için araçlarımızı kullanmaya kararlıyız." ifadesini kullanmıştı.

Fed, mart ayı toplantısında, 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

Bilanço daraltma planı bekleniyor

Bankanın 8.9 trilyon dolarlık bilançosunu daraltma planını da bu akşam açıklaması bekleniyor.

Fed'in 15-16 Mart tarihindeki tutanaklarında aylık 95 milyar dolarlık bilanço daraltmanın uygun olacağı belirtildi.

Tutanaklara göre üyeler, hazine menkul kıymetleri için aylık 60 milyar dolarlık, mortgage destekli menkul kıymetler için 35 milyar dolarlık üst sınırın uygun olduğu konusunda anlaştı.

Fed kararı öncesi piyasalarda son durum

Fed kararı öncesi Dolar/TL, 14,83 seviyelerinden işlem görüyor. Euro/TL ise 15,62'den alıcı buluyor.

Dolar endeksi, bugün önceki kapanışın hemen üzerinde 103,5'te dengelenirken, euro/dolar paritesi 1,0530 seviyesinden işlem görüyor.

Ons altın da 1869 dolar civarında seyrediyor.