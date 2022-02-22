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Piyasalar için 'en kötü' senaryo

Goldman Sachs, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan kriz nedeniyle piyasalarda oluşabilecek en kötü senaryoyu açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Bloomberg
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Goldman Sachs, piyasalarda oluşabilecek en kötü senaryoyu açıkladı.

Goldman Sachs'a göre Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin daha da artmasıyla ABD borsalarında yüzde 6'lık düşüş yaşanabilir.

En kötü senaryoya göre Rusya para birimi Ruble'de yüzde 10’luk değer kaybı, petrolde yüzde 13’lük yükseliş, tahvil faizlerinde 27 baz puanlık düşüş yaşanabilir.

Avrupa ve Japonya borsalarında yüzde 9’a varan, Nasdaq borsasında yüzde 10’luk kayıplar yaşanabilir. Euro ise dolar karşısında yüzde 2 düşebilir.

Gerilimin düştüğü tersi bir senaryoda ise ruble değer kazanabilir, ABD borsaları yüzde 6 yükselebilir.

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