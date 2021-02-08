Piyasalarda bu hafta hangi veriler takip edilecek?

Türkiye'de sanayi üretimi, ödemeler dengesi, ABD ve Çin'de tüketici fiyatları haftanın en önemli verileri olarak öne çıkıyor. ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagard'ın konuşmaları da önemli gündem maddeli olarak takvimde yer alıyor.

İşte haftanın gündeminde öne çıkan başlıklar:

8 Şubat Pazartesi

Haftanın ilk günü Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak (10.00).



Hazine ve Maliye Bakanlığı iç borçlanmanın ortalama vadesi, maliyeti ve iç borç çevirme oranlarını duyuracak (17.30).



Almanya'da sanayi üretimi (10.00), Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güven Endeksi (12.30) yurt dışında öncelikli izlenecek veriler olacak.



Avrupa Merkez Bankası (ECB) President Christine Lagarde, Avrupa Parlamentosu'nda ECB 2019 yıllık raporu konusunda yapılacak müzakerelere katılacak (19.00).



İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Andrew Bailey, finansal piyasalar regülatörü CEO'su olduğu dönemde yaşanan London Capital & Finance'ın iflası konusunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.



Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester'ın konuşması da gündemde yer alıyor (20.00).

9 Şubat Salı

Haftanın diğer günlerine nazaran veri bakımından daha sakin bir gün piyasaları bekliyor.

ABD'de NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi (14.00), JOLTS açılan iş sayısı (18.00) ve 3 yıllık tahvil ihalesi sonucu (21.00) takip edilecek.



Almanya'da cari ve ticaret dengesi (10.00) izlenecek.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), yatırımcı, ekonomist ve analistlerle toplantı düzenleyecek.



Salıyı Çarşambaya bağlayan saatlerde MSCI, 2021 ilk dönem endeks revizyonlarını açıklayacak.



Yeni endeksler 1 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak.



Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip R. Lane (18.00) ve St. Louis Fed Başkanı James Bullard, günün konuşması bulunan yetkilileri olacak.

10 Şubat Çarşamba

TÜİK işgücü istatistiklerini yayımlayacak. İşsizlik oranı Ekim döneminde yüzde 12,7 olarak açıklanmıştı. Kasım döneminde de oranın aynı seviyelerde geleceği tahmin ediliyor (10.00).



TÜİK aynı gün inşaat maliyet endeksi ve dış ticaret endeksleri verilerini de duyuracak (10.00).



Yurt dışında en önemli gündem maddeleri ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmaları olacak. Lagarde, The Economist dergisi tarafından düzenlenen webinarda (16.00), Powell, New York Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen online etkinlik öncesinde açıklamalarda bulunacak.



Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu ÜyesiToyoaki Nakamura (04.30), Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras (11.00), Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta ve Kanada Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Tim Lane, günün diğer konuşması takip edilecek yetkilileri olacak.



Çin ve ABD'den gelecek enflasyon rakamları yakından takip edilecek. Piyasalar Çin'de enflasyonun eksi bölgeye geçeceğini tahmin ediyorlar. Geçen ay yüzde 0,2 artan yıllık tüketici fiyatlarında beklenti yüzde 0,1 düşüş olacağı yönünde. ABD'de ise tüketici fiyatlarında aylık yüzde

0,3, yıllık yüzde 1,5 artış tahmin ediliyor. Çin'in tüketici ve üretici fiyatları saat 04.30'da, ABD'nin tüketici fiyatları 16.30'da açıklanacak.



Almanya'da da tüketici fiyat endeksi final verileri açıklanacak (10.00). Öncü rakamlarda tüketici fiyatları aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 1,0 artış göstermişti.



İngiltere'nin 20, Almanya'nın 5 yıllık tahvil ihalelerine çıkacak.



API petrol stokları (00.30), MBA mortgage onayları (15.00), toptan stoklar (18.00), DOE petrol stokları (18.30), 10 yıllık tahvil ihalesi sonucu (21.00) izlenecek ABD'de izlenecek diğer veriler olacak.

11 Şubat Perşembe

Çin'de bir hafta sürecek yeni yıl tatili başlıyor. Çin'de yeni yıl tatili 11-17 Şubat tarihleri arasında olacak, 18 Şubat tarihinde piyasalar açılacak. Japonya piyasası da "Ulusal Kurtuluş Günü" nedeniyle kapalı olacak.

ABD'de haftalık işsizlik başvuruları (16.30), doğal gaz stokları (18.30), 30 yıllık tahvil ihalesi sonucu (21.00) izlenecek.



Haftalık Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).



Filipinler (10.30), Sırbistan (14.00) ve Meksika merkez bankaları (22.00) faiz kararlarını duyuracaklar.



Uluslararası Enerji Ajansı(IEA) ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) aylık Petrol Piyasası Raporlarını açıklanacaklar.

12 Şubat Cuma

Haftanın yurt içindeki en önemli verileri birlikte açıklanacak. TÜİK sanayi üretimi, perakende satış ve ciro endeksleri, TCMB ödemeler dengesi istatistiklerini saat 10.00'da duyuracak.



Foreks 9 ekonomist ile yaptığı ankete göre, 2020 yılı Aralık ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini yüzde 9,0, arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini ise yüzde 8,5 artış yönünde oluştu.



İngiltere'de sanayi üretimi, aylık ve dönemsel GSYH, ticaret (10.00), Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi (13.00) Avrupa'da öncelikle izlenecek veriler olacak.



ABD'de Michigan Tüketici Güven Endeksi ve Baker Hughes sondaj kule sayıları (21.00) verileri izlenecek.



Peru (02.00), Belarus ve Rusya (13.30) merkez bankaları faiz kararlarını duyuracaklar. Son 3 toplantısında faizi değiştirmeyen



Rusya Merkez Bankasının bu toplantıda da faizi yüzde 4,50 seviyesinde tutması bekleniyor.

New York Fed Başkanı John Williams, New York Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen online etkinlikte konuşacak (18.00).