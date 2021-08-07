Piyasaların ajandası bu hafta da yoğun

Yurtiçi piyasada önümüzdeki haftanın en önemli gündem maddesi, faiz kararı. Piyasa anketlerine göre Merkez Bankası'nın faizi yüzde 19’da sabit bırakması bekleniyor. Ancak PPK metninde verilecek mesajlar önem taşıyor.

Gelecek hafta yurt içinde salı işsizlik oranı, perşembe TCMB'nin faiz kararı ve sanayi üretimi, cuma ise cari denge ve konut satışlarıyla birlikte Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in Türkiye kredi notu değerlendirmesi takip edilecek. Hafta boyunca şirketlerin ikinci çeyrek bilançoları da yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD’de gözler enflasyonda olacak

Dünya genelinde açıklanacak enflasyon verileri para politikalarının geleceğine ilişkin olası etkileri sebebiyle yatırımcıların gündemine yerleşti.

Analistler, bu hafta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte para politikasına ilişkin daha belirgin bir yol haritası ihtimalinin oluşabileceğini kaydederek, yıllık enflasyonda nispeten de olsa bir gerileme öngörüldüğünü bildirdi. ABD’de çarşamba Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve hazine bütçe dengesi, perşembe Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve cuma günü Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

Avrupa’da büyüme göstergeleri izlenecek

Avrupa cephesinde ise önümüzdeki hafta; pazartesi Almanya'da dış ticaret dengesi, salı Zew beklenti endeksi, çarşamba TÜFE, perşembe İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi ile Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve cuma Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verileri takip edilecek.

Asya cephesinde de gündem enflasyon

Asya’da 9 Ağustos ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi Çin'de TÜFE ve ÜFE ve çarşamba Japonya'da ÜFE verileri bulunuyor. Öte yandan, Japonya'da tatil nedeniyle pazartesi piyasalar kapalı olacak.