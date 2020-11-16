PNC, BBVA'nın ABD operasyonlarını satın alıyor

PNC Financial Services Group Inc, İspanyol banka BBVA'nın ABD operasyonlarını 11,6 milyar dolar nakit karşılığında satın alacağını açıkladı.

2008 finansal krizinden beri ABD bankacılık sektöründe kaydedilen ikinci büyük anlaşmayla, 24 eyalette faaliyette bulanacak ve yaklaşık 560 milyar dolar varlığa sahip bir banka yaratılmış olacak.

Reuters’ın haberine göre bu adım, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde esnetilen finansal düzenlemelerin ve düşen kurum vergilerinin, JP Morgan Chase & Co ve Wells Fargo & Co gibi büyük bankalarla yarışan bölgesel bankaları anlaşma yoluyla büyümeye nasıl teşvik ettiğini ortaya seriyor.



Satış haberinin basına yansımasının ardından BBVA hisseleri güne yüzde 21 yükselişle başladı.