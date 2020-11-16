PNC, BBVA'nın ABD operasyonlarını satın almaya yakın

Finacial Times'ın haberinde, PNC Financial Services Group'un, İspanya'nın ikinci büyük bankası BBVA'nın ABD operasyonlarını satın almaya yakın olduğu ve BBVA'nın ABD operasyonları için tamamı nakit olmak üzere 11 milyar dolardan fazla bir ödeme yapacağı belirtildi.

Bugün içinde duyurulması beklenen anlaşma gerçekleştiği takdirde 2008 finansal krizinden bu yana ABD bankacılık sistemindeki ikinci büyük satın alma olacak ve PNC, 560 milyar dolara yaklaşacak varlık büyüklüğü ile ABD'nin beşinci büyük bireysel bankası haline gelecek.