Polonya, büyüme sürecine geri döndü

Polonya ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 büyüyerek beklentilerin altında kalsa da büyüme sürecine geri döndü.

Polonya İstatistik Dairesi’nin (GUS) öncü verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9'luk büyüme kaydetti.

Ekonominin birinci çeyrekteki bu büyümesi geçen yılın son çeyreğinde 0,5'lik küçülmeden sonra geldi. Böylece ekonomi tekrar büyüme sürecine geri dönmüş oldu.

Polonya ekonomisi geçen yılın ilk çeyreğine göre ise yüzde 1,2 daraldı.

Ülke ekonomisi 2020'nin son çeyreğinde COVID-19 salgınında kısıtlamalar nedeniyle yıllık yüzde 2,7 küçülme kaydetmişti.

Polonya ekonomisi geçen yıl COVID-19 nedeniyle yıllık bazda yüzde 2,6'lık küçülme yaşamıştı.

Polonya hükümeti, ekonominin bu yıl yüzde 3,8'lir bir büyüme göstereceğini öngörüyor.