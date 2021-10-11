Polonya'da 'AB'de kalalım' protestosu

Polonya'nın Avrupa Birlği'nde (AB) kalmasını destekleyen yüz binden fazla kişi dün birçok kentte gösteri yürüyüşü yaptı.

Polonya Anayasa Mahkemesi geçen hafta AB anlaşmalarının bazı maddelerinin Polonya anayasasıyla uyumsuz olduğuna karar vererek ülkenin hemen olmasa da bir süre sonra AB'den ayrılabileceği endişelerini yaratmıştı.

Avrupalı liderler mahkemenin bu kararına tepki göstererek, bunun 27 ülkenin mensup olduğu AB'nin hukuki birliğini zedelediğini ifade etmişlerdi.

Polonya'nın Başbakanı Mateusz Morawiecki ve iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) Başkanı Jaroslaw Kaczynski ise karardan memnuniyet duyduklarını açıklamışlardı.

Dün yalnızca başkent Varşova'da 80,000 ila 100,000 gösterici sokaklara çıkarken, Polonya genelindeki 100'den fazla kent ve kasabada insanlar ellerindeki Polonya ve AB bayraklarını sallayarak, "(AB'de) kalıyoruz" sloganı attılar.

Avrupa Konseyi'nin eski Başkanı ve Polonya'nın ana muhalefet partisi Civic Platform'un Başkanı Donald Tusk, iktidar partisi PiS'in politikaları nedeniyle Polonya'nın Avrupa'daki geleceğinin tehlikeye atıldığını belirtti.

Tusk, "AB'den niye ayrılmak istediklerini biliyoruz. Bu sayede, demokratik kuralları fütursuzca ihlal edebilecekler" dedi.

PiS ise İngiltere'nin AB'den ayrılma çalışmalarını özetleyen Brexit'e atıfta bulunarak, "Polexit" gibi bir planının olmadığını açıkladı.

Polonya'daki PiS hükümeti mahkemelerin bağımsızlığı, basın özgürlüğü ve LGBT'li bireylerin hakları gibi konularda Brüksel ile uyumsuz politikalar yürütüyor.