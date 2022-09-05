Porsche, halka arz virajında

Alman otomobil devi Volkswagen’in genel kurulu, lüks spor otomobil markası Porsche’un halka arz edilip edilmeyeceğine karar vermek için bugün toplanıyor. Volkswagen CFO ve COO’su Arno Antlitz, pazartesi günü yayınlanan ve şirketin yatırımcılarına “52 milyar Euro’luk elektrifikasyona geçiş planlarını finanse edebilmek için borsaya kote olmanın elzem öneme sahip olduğunu” bir kez daha yineledi.

Yatırımcıların ikonik spor markasının halka arzına yeşil ışık yakması durumunda ilk halka arzın şirketin değerini 85 milyar Euro’ya kadar yükseltebileceği ve bunun Almanya’nın tarihindeki en büyük halka arz olacağı tahmin ediliyor.

Refinitiv verilerine göre 65-85 milyar Euro aralığındaki tahminlerin üst sınırı gerçekleşirse, bu aynı zamanda Avrupa’da 1999’dan bu yana gerçekleşen en büyük halka arz olacak.