Powell: Aşının üretim ve dağıtımındaki zorluklar aşılana dek zorlu olacak

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yavaşlayan toparlanma ve hızlanan salgının, potansiyel aşının üretimi ve toplu dağıtımı konusunda karşı karşıya olunan zorluklar aşılana kadar, ABD'nin önünde "zorlu" bir kaç ay olduğuna işaret ettiğini söyledi.

Senato Bankacılık Komitesi'nde bugün yapacağı sunumu önceden basına dağıtan Powell, sunumunda, "Hem burada, hem de yurt dışında yeni COVID-19 vakalarındaki artış endişe verisi ve gelecek bir kaç ay da zorlu olabilir" ifadelerine yer verdi.

Powell, "Aşı konusundaki son haberler orta vade için çok pozitif. Şu an için ise, zamanlma, üretim, dağıtım ve farklı gruplar üzerinde etkinlik konulurında ciddi zorluklar ve belirsizlikler devam ediyor. Bu gelişmelerin ekonomik etkilerinin zamanlaması ve büyüklüğü konusunda değerlendirmelerde bulunma çok zor olmayı sürdürüyor" dedi.

Ekonominin kaderinin aşıya ilişkin süreçlerin başarısına bağlı olmaya devam ettiğini belirten Powell, "İnsanlar yeniden aktivitelerine dönmenin güvenli olduğuna güvenene kadar tam bir ekonomik toparlanma muhtemel değil" ifadelerini kullandı.

Kaplan gelecek yılın ikinci yarısında güçlü ekonomik büyüme bekliyor

Fed Dallas şubesi Başkanı Robert Kaplan, COVID-19 aşılarının geniş şekilde kullanılmaya başlanması ile gelecek yılın ikinci yarısında güçlü ekonomik büyüme beklediğini vurguladı.

Kaplan, "Eğer vaka sayılarında artış yavaşlar ise dördüncü çeyrekte büyüme beklemeye devam edebiliriz ve gelecek yılın ilk çeyreğinde de büyüme görebiliriz. Ancak şu andaki trendle, virüsün yayılma hızında bir yavaşlama olacağına benzemiyorlar" dedi.

Daha hızlı toparlanmanın başarılmasına yardım için daha fazla mali teşvik gerektiğini vurgulayan Kaplan, Fed'in de tahvil alımlarına daha ne kadar süre devam edeceği konusunda yeni bir yönlendirme ortaya koymayı aralık ayı toplantısında tartışmaya devam etmesini beklediğini de ifade etti.

Barkin: Ekonominin gerçek zamanlı ölçümlerinde henüz büyük bir düşüş yok

Fed Richmond şubesi Başkanı Thomas Barkin, ABD ekonomisinde toparlanmanın artan COVID-19 vaka sayılarından ve pek çok işçi için işsizlik ödemelerninin sone ermesinden kaynaklı kısa vadeli riskler ile karşı karşıya olduğunu, ancak aşının ufukta belirmesinin daha iyi bir orta vadeli görünüm ortaya koyduğunu söyledi.

Fed'in daha fazla teşvik ortaya koymasının gerekip gerekmeyeceği, tahvil alım programını değiştirip değiştirmeyeceği yönündeki bir soruya, "Ne olacağının göreceğiz" yanıtını veren Barkin, "Vaka sayısı kesinlikle tırmanıyor. Ancak, tüketici harcamaları ve diğer verilerin gerçek zamanlı ölçüklerinde büyük bir düşüş bulmak zor" ifadelerini de kullandı.