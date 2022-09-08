Powell: Enflasyon çok büyük toplumsal bedeller olmadan düşürülebilir

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonu düşürme vaadine sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurgulayan Fed Başkanı Jerome Powell, geçmiş dönemlerde yüksek enflasyonla mücadelede dönemlerinde ödenenen ‘çok yüksek toplumsal bedeller’ olmadan da enflasyonu düşürebileceklerini umduklarını söyledi.

Fed eski Başkanı Paul Volcker’in 1980’lerin başında enflasyonla mücadeleye giriştiğinde bir resesyonu tetiklediği ve işsizlik oranının yüzde 10’a yükseldiği döneme atıf yapan Powell, Cato Institute tarafından gerçekleştirilen konferansta yaptığı konuşmada “Meslektaşlarım ve ben (enflasyonu düşürme) hedefimize güçlü şekilde bağlıyız. Ve Paul Volcker ve Fed’in oyuna getirmek zorunda kaldıkları türde çok yüksek toplumsal bedeller ödenmesinden kaçınabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.