Powell: Enflasyon uzun sürerse faizleri artırmamız gerekir

Powell özetle şunları söyledi;

"Yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini engellemeye, maksimum istihdamı sağlamaya kararlıyız. Şu anda arz ve talep arasında bir uyumsuzlukla karşı karşıyayız. Tüm uyumsuzlukları talep kanalı ile düzeltmemiz gerektiğini düşünmüyorum.

Uzun süreli büyümeyi desteklemek istiyoruz, bunun için fiyat istikrarına ihtiyacımız var. Yüksek enflasyon bu hedefimiz için bir tehdit. Eğer enflasyon beklediğimizden daha uzun süre devam eder ise, faizleri artırmamız gerekir.

Büyük olasılıkla halihazırda çok düşük faiz döneminde olmaya devam ediyoruz. Yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini engellemeye, maksimum istihdamı sağlamaya kararlıyız.

Ekonominin artık oldukça destekleyici politikaya ihtiyacı yok. İş gücü piyasası inanılmaz şekilde hızlı toparlanıyor. Hedefin üzerindeki enflasyon bize, ABD ekonomisinin destekleyici politikaya ihtiyacı olmadığını söylüyor.

Bu yıl normale daha yakın bir politikaya doğru hareket edeceğiz. Arz tarafındaki şartları Fed doğrudan etkileyemez. Biz talebi etkileyebiliriz, arzı etkileyemeyiz. Enflasyona, maksimum istihdam hedefinden biraz daha fazla odaklanmamız gerekli.

Bu yıl politikada normalleşmiş politikaya dönmemiz neredeyse kesin. Bu yıl içinde bir noktada bilançonun küçülmesine imkan verebiliriz.

İş gücü talebinin arza oranı benim hatırlayabildiğim en yüksek seviyede. Maksimum istihdam için en büyük tehdit enflasyon oranları. Zaman içinde enflasyon gerileyecek, ancak burada soru bunun ne kadar hızlı olacağı."