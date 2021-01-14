Powell: Enflasyonda sorun görmedikçe faiz yükseltmeyeceğiz

Princeton Üniversitesi Bendheim Finans Merkezi tarafından düzenlenen bir etkinlikte açıklamalarda bulunan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Yeni enflasyon hedeflemesinin inanılır olması için enflasyonun bir süre yüzde 2'nin üzerine çıkmasına izin vermemiz gerek" ifadesini kullandı.

Powell, faizi yakın zamanda artırmayacaklarını belirterek, "Enflasyonda sorun ve dengesizlikler görmediğimiz sürece faiz yükseltmeyeceğiz" dedi.

Enflasyonun hedefe ulaşması konusunda belirli bir formüle bağlı olmadıklarını vurgulayan Powell, enflasyonda dinamiklerin çok hızlı değişmediğini belirtti.

Powell, fiyatlarda tek seferlik artışların kalıcı enflasyon anlamına gelmediğini söyleyerek, "Pandeminin yavaşlaması ile harcamalarda artış ve fiyatlarda yükseliş görülebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Varlık alımlarında "iletişim" vurgusu

Ekonominin bankanın hedeflerinden uzakta olduğuna işaret eden Powell, hedeflere güçlü bir şekilde bağlı olduklarını ve para politikası araçlarını bunu gerçekleştirene kadar kullanacaklarını ifade etti.

Varlık alımları konusunda iletişim kurarken çok dikkatli olmaları gerektiğinin bilincinde olduklarını dile getiren Powell, faiz oranları ve varlık alımlarına ilişkin yönlendirmenin zamana değil sonuca dayalı belirlendiğini kaydetti.

Powell, varlık alımlarının azaltılması konusunda çok şeffaf olacaklarının altını çizerek, "Kamuoyuyla çok net bir şekilde iletişim kuracağız ve bunu varlık alımlarını kademeli bir şekilde azaltmayı aktif olarak değerlendirmeden önce yapacağız." dedi.