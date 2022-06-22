Powell: Fed enflasyonu 'hızlı bir şekilde düşürmekte' kararlı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonu düşürmekte "oldukça kararlı" olduğunu ve politika yapıcıların "bunu yapmak için hızlı hareket ettiğini" söyledi.

Powell, ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'ne hitaben yapacağı konuşma için hazırladığı metinde, "Herkesin yararına olan güçlü bir istihdam piyasası koşullarına sahip olmak istiyorsak, enflasyonu düşürmemiz şart" dedi.

Powell enflasyonun Fed'in %2 hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ettiğini, ancak gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek enflasyonun geçen ay hafif gerilemiş olabileceğine dair bazı işaretler olduğunu söyledi.

Fed, geçen hafta düzenlediği para politikası toplantısında enflasyondaki yükselişi önlemek için 1994 yılından bu yana en büyük faiz artırımına giderek faizleri 75 baz puan yükseltmişti.

Powell faiz artırımlarına devam etmenin uygun olacağını ancak faiz artırımlarının hızının açıklanacak ekonomik verilere ve ekonomik görünüme bağlı olmaya devam edeceğini söyledi.

Powell ekonominin çok güçlü ve sıkı para politikasını sürdürmek için iyi durumda olduğunu ifade etti.