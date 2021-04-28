Powell: İyileşmeye var, destekleri azaltmak için çok erken

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizinde ve tahvil alım programında değişikliğe gitmedi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Fed Başkanı Powell, "Para politikaları iyileşme tamamlanana kadar güçlü destek vermeye devam edecek. Aşılama da iyileşmeyi destekliyor. Hane halkı harcamalarında da iyileşme var. Ekonomik faliyetler de iyileşme sinyali vermeye devam ediyor. Restoran ve barlar da dahil hizmet sektöründe de iyileşme yaşanıyor. İyileşme beklenenden hızlı gerçekleşiyor olsa da hem eşit şekilde ilerlemiyor hem de tamamlanmasına hala uzun bir süre var" diye konuştu.

İstihdam piyasasında iyileşme olduğunu kaydeden Powell, "Martta yaratılan 916 bin işin bir kısmı da ikinci aylık istihdam büyümesi görülen eğlence ve konaklama sektöründen geldi. Ancak pandemi öncesine göre bu sektörde hala 3 milyon daha az istihdam var. İstihdam genele bakıldığında da pandemi öncesine göre 8,4 milyon aşağıda" ifadelerine yer verdi.

Powell, "12 aylık PCE enflasyonun yüzde 2’nin de üzerine çıktıktan sonra tekrar yavaşlayacağını öngörüyoruz. Petrol fiyatlarında yükseliş de enflasyondaki artışta etkili. Harcamalardaki artışın da enflasyonu yükselteceğini düşünüyoruz. Ancak bu tek seferlik yükselişlerin sadece geçiş etkisi yapacağını öngörüyoruz" dedi.

Fed Başkanı Powell, şöyle devam etti:

Enflasyonun yüzde 2’nin üzerinde bir süre kalacak ve uzun vadede ortalama yüzde 2 yakalanması hedeflenecek. Bu yıl enflasyonun yüzde 2’nin üzerine çıkması normal bir standart olmayacak.

İyileşmenin tamamlanması için ne kadar süre gerekiyorsa destek vermeye devam edeceğiz.

Tapering (tahvil alımını azaltma) konuşmanın zamanı gelmedi. Faliyetleri izlemeye devam edeceğiz. Ciddi bir ilerleme görmemiz biraz zaman alacak.

Varlık alımlarına hedeflerimize doğru “kaydadeğer oranda ilerleme” görülene kadar devam edeceğiz. Enflasyonda da hedefimiz uzun vadede ortalam yüzde 2. Bir süre yüzde 2’nin de üzerine çıkabilir.

Enflasyon beklentileri yeterli iyileşme olmadan daha da yükselirse ne olacağına ise Powell şöyle yanıt verdi:

“Dürüst olmak gerekirse bu mümkün görünmüyor. Enflasyon beklentileri istikrarlı şekilde hedeflerimizin üzerine çıkması mümkün görünmüyor istihdamda bu kadar açık varken. İmkansız demiyorum ama çok mümkün görünmüyor. Daha olası olan tam istihdama kavuşmamız ve enflasyonun yüzde 2’nin üzerine çıkması. Eğer bu olursa - açıklamada da böyle bir bölüm var - iki hedef birbiriyle çelişen bir patikaya girerse - bu durumların tekrar incelenmesi gerekiyor. Ne yapılacağına ilişkin bir ifade yok ancak böyle bir durumda hedeflere ne sürede ulaşılacağına bakılır."

Hedeflere doğru Kaydadeğer ilerlemenin devam etmesinde için aşılama ve virüsün seyri etkili. Bu bizim uzmanlığımız olan bir alan değil. Tapering için izlenecek olan hedeflerimize yaklaşma seyrimiz olacak.