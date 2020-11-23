Powell: Kullanılmamış acil fonları iade edeceğiz

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bu yıl sonunda bitmelerine karar verilen kredi programları çerçevesinde, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in talebi doğrultusunda, kullanılmamış acil fonları Hazine'ye geri vereceklerini söyledi.

Bu yıl sonunda sona erecek kredi programları arasında küçük işletmelere yardım için CARES ACT koronavirüs yardım paketi çerçevesinde oluşturulan programlar da var.

Powell, Hazine Bakanı Mnuchin'e bir mektup göndererek Hazine'nin bu acil fon programlarının devam edip etmeyeceğine karar verme konusunda "tek yetkili" olduğunun bilincinde olduklarını da ifade etti.