Powell: Mali politikanın desteği hasarı sınırlayacak

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Ocak ayı toplantısının ardından konuşma yapan Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomik aktivitenin pandemi öncesi seviyelerin altında olduğunu ve belirsizliğin yüksek olduğunu söyledi.

Powell, "Para politikası salgın bitene kadar ekonomiyi desteklemeyi sürdürecek" ifadesini kullandı.

Fed başkanı Powell, ekonominin izleyeceği yolun salgının gelişimine bağlı olduğunu vurgulayarak, "Fed politikası ve yönlendirmesi ekonomiye güçlü destek sağlayacak. Mali politikanın desteği salgının verdiği hasarı sınırlayacak. Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri yakalanana kadar destekleyici para politikasını devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Milyonlarca Amerikalının işsiz olduğunu belirten Powell, istihdam piyasasında zayıflığın sürdüğünü ifade etti.